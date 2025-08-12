12 августа, 11:55Транспорт
Ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Ухты
Фото: 123RF/dushlik
Ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Ухты, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что временный запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности.
Аналогичные ограничительные меры в настоящий момент действуют в авиагавани Ижевска. Они также необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, 12 августа запрет распространялся на аэропорты Самары и Ульяновска. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один лайнер, который выполнял рейс в Самару.
