12 августа, 11:55

Транспорт

Ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Ухты

Ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Ухты, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что временный запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности.

Аналогичные ограничительные меры в настоящий момент действуют в авиагавани Ижевска. Они также необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, 12 августа запрет распространялся на аэропорты Самары и Ульяновска. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один лайнер, который выполнял рейс в Самару.

Вылет самолета из Внуково в Анталью перенесли три раза за сутки

