Ограничения сняты в аэропортах Самары и Ульяновска

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Ограничения на работу сняты в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период ограничений на запасной аэродром ушел один лайнер, который выполнял рейс в Самару, уточнил Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул представитель Росавиации.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Казани. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова и Ижевска.