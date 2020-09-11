Поезда МЦД-2 и на Курском направлении следуют в Москву со всеми остановками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поезда второго Московского центрального диаметра и Курского направления Московской железной дороги едут со всеми остановками, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Там уточнили, что специалистами предпринимаются все усилия для скорейшего восстановления графика движения.
Ранее сообщалось, что поезда не останавливались на станциях Царицыно и Покровская по техническим причинам. Также отмечалось, что возможны задержки в движении.
До этого инцидент произошел на МЦД-2 и Рижском направлении. Поезда следовали с задержкой по техническим причинам. Позже движение было восстановлено в соответствии с графиком.
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