Поезда МЦД-2 и на Курском направлении следуют в Москву со всеми остановками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда второго Московского центрального диаметра и Курского направления Московской железной дороги едут со всеми остановками, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Там уточнили, что специалистами предпринимаются все усилия для скорейшего восстановления графика движения.

Ранее сообщалось, что поезда не останавливались на станциях Царицыно и Покровская по техническим причинам. Также отмечалось, что возможны задержки в движении.

До этого инцидент произошел на МЦД-2 и Рижском направлении. Поезда следовали с задержкой по техническим причинам. Позже движение было восстановлено в соответствии с графиком.