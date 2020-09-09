Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после того, как несколько поездов задерживались по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на МЦД-2. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", – подтвердили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

О неполадках в работе транспорта стало известно утром среды, 9 сентября. В Центральной пригородной пассажирской компании извинились перед пассажирами за причиненные неудобства.

Ранее стало известно, что на участке Мытищи – Пушкино Ярославского направления МЖД в часы пик сократили движение поездов до двух минут. Как рассказал начальник магистрали Михаил Глазков, улучшить транспортную ситуацию позволило введение дополнительного пути.

