11 июля, 22:29Транспорт
Интервалы увеличивались на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличивались на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
По данным ведомства, задержки были связаны с проверкой состава. В настоящее время движение вводится в график.
Ранее интервалы для проверки поезда увеличивались на северном участке Люблино-Дмитровской линии. Спустя время оно было введено в график.
До этого от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" Замоскворецкой линии не было движения из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с задержками. Спустя время движение восстановили.
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