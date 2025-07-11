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11 июля, 22:29

Транспорт

Интервалы увеличивались на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличивались на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, задержки были связаны с проверкой состава. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее интервалы для проверки поезда увеличивались на северном участке Люблино-Дмитровской линии. Спустя время оно было введено в график.

До этого от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" Замоскворецкой линии не было движения из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с задержками. Спустя время движение восстановили.

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