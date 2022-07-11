Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах в ночь на понедельник, 11 июля, задержано и отменено 42 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково задержали 16 рейсов и отменили два. В Домодедово задерживаются 11 рейсов и отменено три. В Шереметьево задержано семь рейсов и отменено три.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

В отдельных районах столицы менее чем за два часа выпало более четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в Юго-Западном, Центральном и Западном административных округах.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" работают над тем, чтобы скопившаяся вода уходила в водосточную сеть.

