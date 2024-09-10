Сотрудники ЦППК начали раздавать бесплатную воду из-за жары в Москве

Фото: ЦППК

Вторник, 10 сентября, стал самым летним днем в Москве за последние 75 дней. В связи с этим сотрудники ЦППК организовали раздачу бесплатной воды с 14:00 до 17:00, сообщается в телеграм-канале компании.

Пассажиры могут получить воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов и Подольск.

"Получить воду можно у наших сотрудников в местах отправления пригородных поездов", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, воздух в Москве 10 сентября может прогреться до 28 градусов. При этом осадков в городе не ожидается всю первую половину сентября, а метеорологическое лето продлится до конца второй декады месяца. Метеорологи считают, что сентябрь текущего года может оказаться рекордно сухим.

Вместе с тем комфортный для купания период в Москве завершился, так как вода в столичных водоемах охладилась до 15–19 градусов из-за холодных ночей. Сейчас в районе Коломны, где Москва-река впадает в Оку, температура воды составляет порядка 20 градусов.