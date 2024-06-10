Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты

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Временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Также в это время экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань Казани ввела временные ограничения в 08:02 по московскому времени. В связи с этим летящие в Казань самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару.

До этого легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. В результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений.