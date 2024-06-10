Аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск самолетов

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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы 10 июня с 08:02 по московскому времени. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является их главным приоритетом, уточнил Кореняко.

Летящие в Казань самолета перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару.

Ранее перелеты между Волгоградом и Сочи возобновились после полуторагодовалого перерыва из-за режима ограничения полетов. Полетную программу начала выполнять авиакомпания Победа.

До этого легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на Тураевском шоссе в районе подмосковного Лыткарино. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

