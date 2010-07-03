Около 2 тысяч рабочих мест создадут в метро к запуску Бирюлевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около двух тысяч рабочих мест создадут в столичном метро к запуску первого участка проектируемой Бирюлевской линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Строительство каждой новой станции расширяет штат метрополитена. Для того чтобы обеспечивать бесперебойную работу сети, в московском метро постоянно проводится прием новых сотрудников, налажено обучение специалистов и повышение квалификации действующих работников", – цитирует его ТАСС.
По словам заммэра, большинство новых сотрудников будут работать по ключевым для метро специальностям. В частности, это машинисты, кассиры, инспекторы Службы безопасности, дежурные станционного поста централизации, дежурные по станции, монтеры пути, слесари-электрики и электромеханики.
Новых сотрудников примут для обслуживания девяти станций новой линии на отрезке от станции МЦК ЗИЛ до станции метро "Красный строитель", а также для работы электродепо "Бирюлевское". Ликсутов уточнил, что часть сотрудников переведут с других линий и еще часть трудоустроят после необходимого обучения.
Бирюлевская линия столичного метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного. На первом этапе складывается, что первый участок Бирюлевской линии будет порядка 20 километров, на котором расположатся девять станций. Первый участок свяжет ЗИЛ и Технопарк. Это соединит МЦК и станцию "Технопарк", а затем через станцию "Кленовый бульвар" участок свяжут с БКЛ.
Строительство линии позволит улучшить транспортное обслуживание 840 тысяч жителей и 470 тысяч работающих в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, ТиНАО. Также удастся снизить нагрузку на серую и зеленую ветки метро, сократить интенсивность движения автомобилей по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию.
23 октября в столице утвердили программу развития Московского метрополитена. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства подчеркнули, что она позволит улучшить доступ к метро в 75 районах города к 2027 году.
Благодаря программе жители столицы получат практически "шаговый доступ" к рельсовому общественному транспорту. В ближайшие три года в приоритете находится завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление части радиальных веток.
Где пройдет Бирюлевская линия столичного метро
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