07 октября, 05:23

Транспорт

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь открыт на прием рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Этой ночью аналогичные меры безопасности также были введены в аэропортах Волгограда, Калуги и Ярославля. Позже в волгоградском аэропорту сняли ограничения.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

