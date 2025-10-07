Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:42

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика