Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.