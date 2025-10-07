07 октября, 04:34Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Shebeko
В аэропорту Волгограда отменили ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань вновь принимает и отправляет авиарейсы. В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда в ночь на вторник, 7 октября. Подобные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения все еще продолжают действовать в аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода.
