Аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода закрыты на прием рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на полеты объявили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры также были введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

