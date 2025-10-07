Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 04:20

Транспорт

Аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода закрыты на прием рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на полеты объявили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры также были введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что применение биометрии в аэропортах России могут ввести в ближайшие несколько лет. В настоящее время специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы.

Девушка украла часы в Пулково и улетела в Баку

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика