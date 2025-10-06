В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняты ограничения

Фото: 123RF/xavirm21

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэровокзалы вновь начали вести прием и выпуск гражданских судов в соответствии с расписанием.

Соответствующие меры были объявлены в Ярославле в ночь на 6 октября. Тогда же ограничения распространились на аэропорты Сочи и Геленджика, в которых продлились почти 5 часов. В период действия мер на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейс в Сочи.

В свою очередь, в Ярославле ограничения начали действовать примерно в 04:52 по московскому времени. В Росавиации объяснили введение запрета необходимостью обеспечения безопасности полетов.