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Москва 24

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Общество

18:48

S7 продлила приостановку полетов в Китай до 26 апреля

транспорт общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания S7 Airlines продлила приостановку рейсов из Москвы в Китай до 26 апреля. Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

В пресс-службе пояснили, что по распоряжению министерства транспорта с 1 февраля было временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных перевозок из России в Китай и в обратном направлении.

В связи с этим S7 было принято с 4 февраля полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Первоначально сообщалось, что рейсы не будут выполняться до 28 марта, сейчас компания продлила приостановку рейсов до 26 апреля.

В компании отметили, что пассажирам, планировавшим перелет на эти даты и уже купившим билеты, предлагается вернуть полную стоимость проездного документа или обменять его при наличии мест.

С 1 марта Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешили лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты в Иран тоже ограничили. С 4 марта временно также приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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