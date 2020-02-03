S7 полностью останавливает полеты в Китай из-за коронавируса

13:03
Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Авиакомпания S7 Airlines полностью прекратит полеты в города материкового Китая и Гонконг с 4 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
"S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин – Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)", – заявили в пресс-службе компании-перевозчика.
Компания мотивировала свое решение повышенными рисками и объяснила, что базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет "гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции".
Ранее правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.
Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
Роспотребнадзор также рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Каникулы, предусмотренные законодательством, предложили продлить "до особого распоряжения".
Данные меры были приняты для противодействия новому коронавирусу 2019-nCoV из Китая. Впервые о вспышке новой формы пневмонии, вызванной вирусом, сообщили еще в декабре. Эпицентром заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.
Прибывшие из Китая пассажиры рассказали о проверках на коронавирус в аэропортах
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