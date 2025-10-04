Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Решение об объявлении данных мерах обусловлено обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

При этом ограничительные меры были сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги. Авиагавани этих городов вернулись к штатной работе.

Сутками ранее аналогичные ограничения коснулись аэропорта Уфы. Спустя несколько часов воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.