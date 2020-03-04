Движение поездов Савеловского направления МЖД восстановлено

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Железнодорожники убрали заглохшую фуру с переезда и восстановили движение поездов Савеловского направления МЖД в область. Поезда ходят в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что для стабилизации движения несколько поездов пустили по укороченному маршруту.

В среду утром из-за заглохшей фуры на переезде в районе станции Лобня было затруднено движение поездов в сторону области. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде в районе станции Лобня. Машина перегородила проезд в сторону области.

В пресс-службе МЖД сообщали, что дежурный по переезду незамедлительно включил сигнал, предупреждающий локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути, что позволило избежать столкновения.

Ранее поезда задерживались на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД. Составы следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

Также сбой произошел в движении аэроэкспрессов на Внуковском направлении. Позднее движение между Киевским вокзалом и Внуково удалось восстановить и ввести его в штатный график.