Поезда задерживаются на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На втором Московском центральном диаметре, а также на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги задерживаются поезда.

"Пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЖД.

В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы вернуть движение в график.

Ранее с отклонениями от графика следовали аэроэкспрессы на Внуковском направлении. Позднее движение между Киевским вокзалом и Внуково удалось восстановить и ввести его в штатный график.