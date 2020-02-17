Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэроэкспрессы на Внуковском направлении следуют с отклонениями от графика. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

"По техническим причинам поезда "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении следуют с отклонениями от графика. Компания "Аэроэкспресс" делает все возможное для скорейшего восстановления графика движения", – написали представители перевозчика.

В компании также принесли извинения за предоставленные неудобства.

Аэроэкспрессы в аэропорт Внуково следуют с Киевского вокзала Москвы. Время следования до авиагавани составляет порядка 34-37 минут.

Ранее на территории аэропорта Внуково началось строительство метро. Новая станция появится на Солнцевской линии столичного метро. По завершении строительства аэропорт станет первым в России, куда можно будет доехать на метро. При этом продолжительность поездки сократится на 15-25 минут.

