Москва 24: итоги работы МЦД за два месяца и планы по развитию проекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы МЦД за два месяца и планам по развитию проекта.
О востребованности новых маршрутов, увеличении пассажиропотока, новых поездах "Иволга" расскажут:
- начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов;
- директор по развитию диаметральных маршрутов "Центральной ППК" (ЦППК) Артем Царев;
- руководитель управления продуктового и технического маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта компании "Трансмашхолдинг" Валерия Шарафутдинова;
- заместитель генерального директора – операционный директор компании "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский;
- директор научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" Российского университета транспорта (МИИТ) Олег Покусаев.
Смотрите трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.