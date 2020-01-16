Москва 24: итоги работы МЦД за два месяца и планы по развитию проекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы МЦД за два месяца и планам по развитию проекта.

О востребованности новых маршрутов, увеличении пассажиропотока, новых поездах "Иволга" расскажут:



начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов;

директор по развитию диаметральных маршрутов "Центральной ППК" (ЦППК) Артем Царев;

руководитель управления продуктового и технического маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта компании "Трансмашхолдинг" Валерия Шарафутдинова;

заместитель генерального директора – операционный директор компании "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский;

директор научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" Российского университета транспорта (МИИТ) Олег Покусаев.

Смотрите трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.