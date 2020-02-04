Строительство метро началось на территории аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории аэропорта Внуково начали строительство одноименной станции метро. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.

"Внуково расположено всего в 28 километрах от исторического центра Москвы. В ближайшие годы аэропорт Внуково станет первым в России, куда можно будет добраться, воспользовавшись метро. Поездка до аэропорта сократится на 15–25 минут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиапассажиры уже в конце 2022 года смогут выбирать, на чем добираться до аэропорта: на аэроэкспрессе, автобусе, такси, каршеринге или метро.

В пресс-службе уточнили, что Солнцевская линия столичного метрополитена пройдет вдоль трассы аэроэкспресса, минуя поселок Внуково. Сама же станция подземки разместится на привокзальной площади.

С введением ее в эксплуатацию повысится качество транспортного обслуживания воздушной гавани, также это позволит улучшить транспортную ситуацию на Боровском и Киевском шоссе.

Из-за строительных работ в аэропорту разработают обновленную схему организации дорожного движения. Также сообщается, что во Внуково приступили к реализации строительства многоуровневой парковки на 2 тысячи машино-мест.

Ранее сообщалось, что два паркинга были закрыты во Внуково из-за строительства станции. Автомобилистов попросили оставлять машины на многоуровневых паркингах № 1 и 2, подчеркнув, что они работают.