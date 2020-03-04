Несколько электричек задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На Савеловском направлении МЖД несколько электричек задерживаются в сторону области из-за заглохшей на переезде фуры. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Как уточняется, грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде в районе станции Лобня. Машина перегородила проезд в сторону области.

"Дежурный по переезду незамедлительно включил сигнал, предупреждающий локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути, что позволило избежать столкновения. На месте проводятся работы, чтобы убрать фуру с переезда. В результате в пути задержано несколько пригородных поездов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, железнодорожники принимают меры по восстановлению штатного движения поездов.

Ранее поезда задерживались на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД. Составы следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

Также сбой произошел в движении аэроэкспрессов на Внуковском направлении. Позднее движение между Киевским вокзалом и Внуково удалось восстановить и ввести его в штатный график.