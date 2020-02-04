Рейсы в КНР приостановили 46 иностранных компаний

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Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
На сегодняшний день полеты в Китай приостановили уже 46 иностранных авиакомпаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации КНР.
"Под влиянием распространения нового типа коронавируса спрос на международном авиационном рынке резко снизился, ряд стран ввел ограничения на въезд и выезд граждан Китая. К настоящему моменту уже 46 иностранных авиакомпаний объявили о приостановке рейсов", – говорится в сообщении.
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что в КНР понимают рациональные и необходимые меры, которые предпринимают некоторые страны для контроля за распространением коронавируса. При этом, по его словам, в Китае не одобряют чрезмерную реакцию и панику.
"Мы понимаем разумные и необходимые меры, которые приняли некоторые страны для контроля, но выступаем против чрезмерно острой реакции и действий, которые вызывают панику", – отметил Ван И.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям Китая, процент смертности от забелования в стране получается удерживать на уровне 2,1%, что намного ниже, чем при других вспышках инфекционных заболеваний.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.
Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
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