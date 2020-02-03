Lufthansa продлила приостановку полетов в Китай

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Немецкая авиакомпания Lufthansa и входящие в концерн Swiss и Austrian Airlines продлили приостановку полетов в Китай до 29 февраля из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте перевозчика.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что полеты прекращены в/из Пекина и Шанхая. В Нанкин, Шеньян и Циндао самолеты не будут летать до 28 марта. При этом полеты в/из Гонконга будут осуществляться в плановом режиме.

"Группа Lufthansa будет постоянно отслеживать ситуацию с коронавирусом и находиться в контакте с ответственными органами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что медучреждение на тысячу коек построили за 10 суток в китайском Ухане. Скорость возведения здания объяснил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. По его словам, коллективизм всегда превалировал в Китае, передает ИА "НСН".

Специалист отметил, что китайский народ также известен по своему быстрому возведению различных объектов. Котков отметил, что лично видел, как в Китае идет строительство круглосуточно.

"Что касается госпиталя, то ничего удивительного в этом нет: общеизвестно, что китайцы очень быстро возводят различные объекты. Лично видел, как у них строительство ведется 24 часа в сутки, работало несколько смен по ночам при свете прожекторов", – рассказал Котков.

Руководитель центра также привел в пример 2003 год, когда председатель КНР Си Цзиньпин активно занимался борьбой с атипичной пневмонией. Теперь его усилия направлены на борьбу с коронавирусом, только в общенациональном масштабе, пояснил эксперт.

"Это лишний повод показать, что высокая организованность китайского общества и управленческой структуры позволит справиться с обрушившейся на страну бедой", – добавил Котков.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.