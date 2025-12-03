Ограничения на движение частично сняты в центре Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ограничения на движение транспорта частично сняты в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители вновь могут проезжать по улице 1905 года в районе пересечения с Шмитовским проездом, по Новоарбатскому мосту в сторону центра и по Пресненской набережной.

Кроме того, ограничения сняты на внешней стороне Садового кольца возле Кудринской площади, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского бульвара и на Тверской улице в сторону центра.

Помимо этого, перекрытия отменены на съездах с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в областью, с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, с Кремлевской набережной на Моховую улицу и с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат в сторону области.

Однако ограничения продолжают действовать на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее при построении маршрута.

Движение временно закрывали в центре Москвы днем 3 декабря. Департамент транспорта Москвы предупреждал, что на интенсивность трафика в этот день могут влиять не только локальные ограничения в центральной части города, но и мелкие ДТП, а также ремонтные работы на дороге.

Вечером 3 декабря затруднения ожидаются на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Водителей призывали пересесть на городской транспорт для передвижения по городу или отложить время поездки на автомобиле до 20:00.

