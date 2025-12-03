Форма поиска по сайту

03 декабря, 07:44

Транспорт

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы в среду, 3 декабря, возможны локальные ограничения движения. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На автомобильный трафик в этот день могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. В вечернее время затруднения могут возникнуть на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Автомобилистам рекомендовали пересесть на городской транспорт для передвижения по городу либо отложить время поездки на автомобиле до 20:00.

Кроме того, водителей призвали оставаться внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее ограничения на движение ввели на участках улицы Плющева. Они будут действовать до 30 января 2026 года из-за инженерных работ. В течение этого времени водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени.

