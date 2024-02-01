"Иракские авиалинии" с 3 февраля приостанавливают полеты в Москву

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Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стали оперативные факторы, связанные с российской стороной. Пассажиров, купивших билеты на эти рейсы, призвали обратиться в офисы авиакомпании для получения компенсации.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив ее в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения. Полеты авиакомпании приостановили для проверки.

США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. В ходе данного диалога планируется определить шаги по осуществлению будущей операции.

Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства. В то же время руководство Ирака считает, что вывод войск США не должен зависеть от каких-либо обстоятельств.