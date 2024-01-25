США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе своих войск – СМИ

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Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"США и Ирак близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии", – указано в сообщении.

В ходе данного диалога планируется определить шаги по осуществлению будущей операции. Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства. В то же время руководство Ирака считает, что вывод войск США не должен зависеть от каких-либо обстоятельств.

В начале этого года премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани заявлял, что для присутствия сил международной коалиции закончились какие-либо оправдания. Он отмечал, что Багдад будет предпринимать конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране.

Ранее СМИ сообщали о том, что по военной базе США, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата.

До этого серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.