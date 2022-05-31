"Яндекс.Еда" и Delivery Club не подтвердили сообщения о новых утечках данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компании "Яндекс.Еда" и Delivery Club не фиксировали новых утечек данных. Попавшая в Сеть информация относится к инцидентам, которые произошли ранее, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сервисы.

Так, в Delivery Club зафиксировали утечку данных курьеров две недели назад.

"Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности продолжает расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем", – говорится в сообщении сервиса.

В "Яндекс.Еде" также заявили, что утечка касается событий 1 марта. Служба безопасности сервиса изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные оказались в руках злоумышленников. При этом новых утечек не фиксировалось.

20 мая служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. В сервисе заверили, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

