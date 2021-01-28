Депутат МГД рассказал о популярности сервиса "Алгоритмы для бизнеса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предприниматели и самозанятые уже более 15,5 тысячи раз воспользовались инструкциями, созданными властями Москвы в апреле 2020 года, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Инструкции, которые создали в Москве для бизнеса, дают ответы на самые распространенные вопросы в сфере кредитных, трудовых, арендных и других правоотношений, объясняют, как предотвратить типовые нарушения. Предпринимателям будет проще сориентироваться, им не придется тратить время на самостоятельное изучение азов – больше времени останется на бизнес. Главное – это прикладные советы, а не оторванная от жизни теория. Инструкциями воспользовались уже более 15,5 тысячи раз", – приводит Агентство "Москва" слова Головченко.

По его мнению, поощрение и помощь для самозанятых очень важны, поскольку такие граждане способствуют развитию экономики за счет собственного перехода в правовое поле.

"Тот факт, что люди стали официально оформлять свои доходы, которые раньше были "серыми", я считаю отличной тенденцией. Таких сознательных граждан необходимо поощрять", – заявил парламентарий.

Головченко подчеркнул, что сервисы "Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых" были представлены в самый сложный для бизнеса момент пандемии коронавируса – в апреле 2020 года. Они были подготовлены в сотрудничестве с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, ГБУ "Малый бизнес Москвы", Московской торгово-промышленной палатой и размещены на платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В "Алгоритмах" описаны меры поддержки, на которые может рассчитывать бизнес, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы", – отметил Головченко.

Как ранее сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, с января по сентябрь 2020 года столичные предприниматели получили более 75 тысяч бесплатных консультаций. По ее словам, особое внимание уделялось консультациям о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки.