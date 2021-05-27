Эксперт рассказал, кто и как следит за пользователями в Instagram

09:55
Фото: depositphotos/2nix
Социальная сеть Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия при первой регистрации. Однако в дальнейшем соцсеть следит за миллионами аккаунтов постоянно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, для этого достаточно один раз поставить метку локации на фотографию или разрешить соцсети поискать уже зарегистрированных пользователей в телефонных контактах.
"Приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей", – пояснил эксперт.
Он отметил, что анализируются не только интересы пользователя, но и то, как быстро он совершает действия внутри приложения.
Для уменьшения вмешательства в личную жизнь эксперт рекомендовал внимательно следить за всплывающими окнами, которые запрашивают информацию на обработку данных, а также удалить загруженные контакты и запретить Instagram отслеживать местоположение.
Накануне Instagram предложил всем пользователям скрывать отметки "нравится" под публикациями в основной ленте.
До этого социальная сеть тестировала указанную функцию в ряде стран. Теперь же ей смогут воспользоваться более миллиарда пользователей приложения по всему миру.
В ходе экспериментального запуска Instagram получил сообщения о том, что отказ от лайков позволяет пользователям снизить ощущаемое социальное давление. Часть пользователей в то же время отметили, что потеряли возможность следить за популярным контентом.
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