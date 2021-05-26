В Instagram заработала новая функция

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Социальная сеть Instagram предложила всем пользователям скрывать отметки "нравится" под публикациями в основной ленте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей", – рассказали представители приложения.

Ранее социальная сеть тестировала указанную функцию в ряде стран. Теперь же ей смогут воспользоваться более миллиарда пользователей приложения по всему миру.

В ходе экспериментального запуска Instagram получил сообщения о том, что отказ от лайков позволяет пользователям снизить ощущаемое социальное давление. Часть пользователей в то же время отметили, что потеряли возможность следить за популярным контентом.