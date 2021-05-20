Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

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Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом информирует портал Downdetector.

По имеющимся данным, с трудностями в функционировании Instagram столкнулись жители США, Канады и Великобритании. Информации о сбоях в России не поступало.

Большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром новостной ленты. Кроме того, у некоторых опрошенных не получается зайти на сайт и в свои учетные записи.

Ранее сбои произошли в работе Twitter. О проблемах в функционировании соцсети рассказали жители США, Канады и Японии.

Сообщалось, что наибольшее количество пользователей заметили неполадки в работе сайта.