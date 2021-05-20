Сбои фиксируются в работе Twitter

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Сбои фиксируются в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

О проблемах в работе соцсети сообщили жители США и Канады. Кроме того, жалобы на функционирование Twitter приходят из Японии. Россияне о сбоях не сообщали.

Уточняется, что наибольшее количество пользователей заметили неполадки в работе сайта.

Ранее сбой случился в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром видео.

До этого пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. На проблемы в функционировании сервиса обратили внимание жители США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.