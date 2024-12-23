Трафик YouTube в России упал до 8,9%

Фото: depositphotos/agencyby

Использование трафика на видеохостинге YouTube россиянами снизилось до 8,9% в декабре. При этом средние значения до проблем с доступом к сервису составляли 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Google.

В этом году трафик YouTube в РФ был на пике 10 мая (43,3%), но постепенно, с конца июля (40%) снизился до нынешних значений – 8,9% утром 23 декабря.

Второе снижение трафика (от средних значений за последние три месяца в 26%) началось в середине декабря. В этом месяце минимально трафик использовался также ночью 22 декабря, на 6,8%. Дневной минимум был зафиксирован в этот же день – 15,8%.

Основанием для мер против видеохостинга стали нарушения российских законов, указали в РКН. В частности, YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов. Эксперты считают, что можно говорить фактически о полном отключении сервиса в РФ.

Между тем в пресс-службе Google отметили, что падение трафика в России не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.