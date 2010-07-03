Panasonic опровергла данные о приостановке поставок товаров для Huawei

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Японская корпорация Panasonic опровергла отказ от сотрудничества с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что корпорация продолжает регулярные поставки продукции и предоставляет все услуги для Huawei и других клиентов в Китае, "чтобы внести вклад в развитие бизнеса в КНР".

Ранее японско агентство Kyodo заявило, что Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei. По информации агентства, данное решение было связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям делать поставки для Huawei.

Накануне также сообщалось, что британская корпорация ARM обратилась к своим сотрудникам с требованием прекратить все деловые контакты с Huawei. ARM поставляет технологии компаниям, которые осуществляют производство микропроцессоров для мобильных телефонов.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Однако от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.