Более 160 тыс камер с системой распознавания лиц планируют установить в столице

11:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице установят более 160 тысяч камер с системой видеораспознавания лиц, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на Международном полицейском саммите в Сеуле. Его заявление передает пресс-служба МВД.
"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч", – отметил Колокольцев.
Также глава МВД напомнил, что сотрудники полиции успешно пользуются техническими возможностями для предотвращения преступлений.
"Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий", – подчеркнул Колокольцев.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют разработать масштабную систему распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. Он подчеркнул, что новая система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, полицейские крупных городов страны в 2020 году получат очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц. По его словам, в период чемпионата мира по футболу 2018 года технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей.
Переносные камеры с функцией распознавания лиц представили компания-разработчик биометрических технологий NtechLab и китайская Dahua Technology. Пользоваться ими будут сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности.
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