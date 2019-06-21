Мошенники нашли новый способ хищения личных данных россиян

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Мошенники стали все чаще использовать новый способ хищения личных данных россиян, пишет газета "Известия". Как сказано в исследовании компании по защите данных DeviceLock, злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на смартфон, а затем размещают эти сведения в скрытой сети DarkNet.

Этот простой способ вывода информации набирает популярность, ведь защитные DLP-системы фиксируют скачивание баз на флешку или в "облако", но не фотографирование экрана. По словам экспертов, мошенники почти не прибегали к такому методу хищения данных в 2018 году, поэтому прежде он не привлекал внимания специалистов.

Как уточнили аналитики DeviceLock, среди возможных каналов утечек абсолютным лидером (80% сливов) являются выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители. По результатам исследования, более 70% хищений личных данных происходят в банках, МФО и и у операторов связи.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч россиян. В конце мая произошли две утечки данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и "Хоум Кредит Банка". Речь шла об именах, телефонах и паспортных данных. В двух банках изданию заявили, что проведут проверку.