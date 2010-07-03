Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом могут увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект о повышении до 18 миллионов рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян внесли на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы стали депутаты Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, сообщает ТАСС со ссылкой на думскую информационную базу данных.

Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных россиян, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц 2-6 миллионов рублей.

За повторное нарушение планируется ввести штрафы для россиян от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц установить штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц в размере 6-18 миллионов рублей.

