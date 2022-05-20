Илон Маск высмеял Apple из-за отсрочки возвращения сотрудников в офис

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Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск высмеял компанию Apple, которая продлила отсрочку возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино. Об этом сообщает "Газета.ру".

Работники должны были вернуться в офис еще в сентябре 2021 года. Однако планы по возобновлению работы неоднократно откладывались из-за пандемии коронавируса.

Маск отреагировал на продление удаленной работы сотрудников Apple мемом со спящей собакой и надписью "Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор".

Ранее Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, главой государства должен быть человек, который способен "контролировать телесуфлер". Он также обратил внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при Байдене, тогда как Трамп и его команда действовали эффективно.

