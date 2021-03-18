Эксперт рассказал, как холодильник, лампа и дверной звонок могут шпионить за владельцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оснащение дома умной бытовой техникой влечет за собой целый ряд киберугроз. Устройства получают изображения людей, образцы их голосов и отправляют данные на сервера, где происходят различные расчеты. Это может обернуться перехватом данных злоумышленниками, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, многие россияне оснащают холодильники экранами, а телевизоры – камерами.

"В это время возникает риск, что информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке", – пояснил Мясоедов.

Специалист отметил, что дверные звонки, камеры и микрофоны, подключенные к интернету, позволяют отслеживать действия человека в режиме реального времени.

Включение умных лампочек в разных комнатах информирует о передвижениях по квартире, а датчик на дверях – когда человек ушел из дома. В ряде случаев помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, что опасно для жизни и здоровья, пояснил эксперт.

Мясоедов добавил, что пока нет надежных антивирусов и систем защиты от такого рода киберугроз, поэтому необходимо быть осторожным.

Ранее специалисты Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, как напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать гаджеты во время важной приватной беседы.