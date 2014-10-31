Для восстановления Нотр-Дама используют видеоигру

Для восстановления собора Парижской Богоматери специалисты планируют детально изучить не только чертежи, но и материалы видеоигры Assassin’s Creed: Unity. Действие игры разворачивается как раз в Нотр-Даме, причем изображен он там максимально точно, передает телеканал Москва 24.

Незадолго до пожара историк искусства Эндрю Тэллон создал 3D-реконструкцию парижского храма, выполнив его полное лазерное сканирование. А для игры Assassin’s Creed: Unity подробную модель Нотр-Дама разработала художница студии Ubisoft Кэролайн Мизес.

В интервью изданию The Verge в 2014 году она рассказывала, что в течение двух лет изучала собор Парижской Богоматери, чтобы создать игровую модель. На основе фотографий и архивных данных дизайнер воссоздала исторический облик собора. Она постаралась, чтобы каждая деталь выглядела максимально аутентично. Благодаря ее усилиям виртуальный собор из игры может оказать помощь реставраторам.

Вечером 15 апреля на верхних ярусах парижского собора Нотр-Дам вспыхнул пожар. Обрушились шпиль, кровля и часы храма. В тушении участвовали около 400 пожарных. Западный фасад и две башни уцелели в огне. 16 апреля пожар удалось полностью ликвидировать.

Прокуратура Парижа ведет расследование инцидента. Не исключается, что возгорание могло возникнуть из-за реставрационных работ. При этом прокурор французской столицы Реми Хейтц подчеркнул, что на поджог ничего не указывает.

Президент Франции Макрон пообещал реконструировать Нотр-Дам за пять лет.

