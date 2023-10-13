Дуров не увидел необходимости в закрытии канала ХАМАС в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что закрывать канал палестинской радикальной группировки ХАМАС в соцсети не стоит. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Дурова, закрытие канала радикалов может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне арабо-израильского конфликта. Он напомнил, что ХАМАС перед нападением на Израиль предупредило жителей города Ашкелон о необходимости покинуть населенный пункт из-за предстоящих ракетных ударов.

"Поможет ли закрытие этого канала (движения ХАМАС) спасти жизни людей или же поставит их под угрозу?" – задался вопросом основатель мессенджера.

Дуров также обратил внимание, что пользователи сами определяют то, какой контент они хотят получать, подписываясь на каналы. Он считает, что каналы в Telegram вряд ли можно использовать в целях усиления пропаганды.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,7 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.



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