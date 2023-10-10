Эксперт усомнился в версии о провале израильской разведки из-за китайских смартфонов

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Китайские смартфоны Huawei вряд ли могли стать причиной провала израильской разведки. Такое мнение высказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований одной из компаний в области защиты информационных систем Игорь Бедеров в беседе с "Газетой.ру".

Бывший агент разведки МИ-6 Эймен Дин ранее выдвинул версию, согласно которой ХАМАС удалось успешно атаковать Израиль благодаря телефонам фирмы Huawei. Китайская техника якобы плохо взламывается и прослушивается из-за отсутствия заранее установленных американских программ.

Бедеров указал, что эти устройства представляют собой обычные девайсы на операционный системе Android, поэтому разведка вряд ли имела большие проблемы со взломом этих гаджетов.

"У спецслужб этой страны имеются всевозможные шпионские программы, которые при необходимости без проблем внедряются как на iOS, так на и Android-устройства (коими и являются смартфоны Huawei) подозрительных лиц", – сказал эксперт.

Кроме того, разведка занимается еще и слежением за ключевыми фигурами тех или иных сил, а также отслеживает публичную информацию – сообщения и посты людей в социальных сетях и мессенджерах, уверен IT-специалист.

В действительности боевики чаще всего используют смартфоны с "голыми" операционными системами. При этом дополнительно глубоко модернизируют устройства для передачи секретных сведений. В итоге для разведки не очень важно, какой марки смартфон, заключил Бедеров.

Ранее сообщалось, что в США планируют установить происхождение передовых процессоров компании Huawei, которые появились в ее новых устройствах, несмотря на санкции. Процессор Kirin 9 000 в смартфоне Huawei Mate 60 всего на несколько лет отстает от передовых американских разработок.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказалось два гражданина России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.