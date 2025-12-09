Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 14:25

Технологии

Москвичи воспользовались навигатором по перепланировке на mos.ru более 23 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С июня москвичи обратились к сервису "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения" на mos.ru более 23 тысяч раз. Он помогает узнать, какие ремонтные работы необходимо согласовывать с Мосжилинспекцией, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

"Вот уже полгода сервис на mos.ru помогает москвичам согласовывать перепланировку без лишних хлопот. С его появлением пользователям стало еще быстрее и проще подобрать нужную услугу по согласованию перепланировки в зависимости от типа работ и стадии их проведения. Ответив на несколько вопросов, житель получает информацию о том, какой электронной услугой ему следует воспользоваться при конкретной переделке" – подчеркнули в ведомстве.

В сервисе можно найти сведения о том, для каких переделок следует обратиться в проектную организацию, а для каких нужно предоставить только эскиз. Также с помощью сервиса можно выяснить какие документы необходимо собрать для разрешения на перепланировку.

Воспользоваться сервисом могут и незарегистрированные пользователи, однако для услуг им понадобится стандартная или полная учетная запись. Чтобы найти сервис, в каталоге услуг надо нажать на раздел "Жилье, недвижимость, земля", подраздел "Перепланировка", затем перейти в "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения в многоквартирном доме".

Услуга доступна для собственников помещений, нанимателей по договору социального найма, арендаторов, лиц, которые занимают помещения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и для организаций по управлению многоквартирными домами. Воспользоваться сервисом можно бесплатно, услуга будет оказана в течение 10–20 рабочих дней.

Весной 2025 года Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Также был расширен перечень работ, которые согласовываются по упрощенной схеме.

В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут лишить жилья

Читайте также


технологиигород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика