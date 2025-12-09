Москвичи воспользовались навигатором по перепланировке на mos.ru более 23 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С июня москвичи обратились к сервису "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения" на mos.ru более 23 тысяч раз. Он помогает узнать, какие ремонтные работы необходимо согласовывать с Мосжилинспекцией, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

"Вот уже полгода сервис на mos.ru помогает москвичам согласовывать перепланировку без лишних хлопот. С его появлением пользователям стало еще быстрее и проще подобрать нужную услугу по согласованию перепланировки в зависимости от типа работ и стадии их проведения. Ответив на несколько вопросов, житель получает информацию о том, какой электронной услугой ему следует воспользоваться при конкретной переделке" – подчеркнули в ведомстве.

В сервисе можно найти сведения о том, для каких переделок следует обратиться в проектную организацию, а для каких нужно предоставить только эскиз. Также с помощью сервиса можно выяснить какие документы необходимо собрать для разрешения на перепланировку.

Воспользоваться сервисом могут и незарегистрированные пользователи, однако для услуг им понадобится стандартная или полная учетная запись. Чтобы найти сервис, в каталоге услуг надо нажать на раздел "Жилье, недвижимость, земля", подраздел "Перепланировка", затем перейти в "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения в многоквартирном доме".

Услуга доступна для собственников помещений, нанимателей по договору социального найма, арендаторов, лиц, которые занимают помещения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и для организаций по управлению многоквартирными домами. Воспользоваться сервисом можно бесплатно, услуга будет оказана в течение 10–20 рабочих дней.

Весной 2025 года Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Также был расширен перечень работ, которые согласовываются по упрощенной схеме.