РКН: бот в Telegram для маркировки каналов поможет блогерам соблюдать закон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый бот в Telegram, благодаря которому каналы с 10 тысячами и более подписчиков могут получить маркировку "А+", поможет блогерам соблюдать требования закона. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В ведомстве напомнили о действии постановления правительства РФ от 28 декабря 2024 года, из которого следует, что владелец соцсети должен получить маркировку для всех страниц, входящих в перечень Роскомнадзора. При этом сведения о регистрации аккаунтов в реестре РКН можно выяснить на портале "Госуслуги".

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, которые имеют свыше 10 тысяч подписчиков.

С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, у которых есть такое количество подписчиков, должны передать в РКН сведения о себе. Эту процедуру также должны сделать администраторы публичных каналов в мессенджерах.

Владельцы каналов, сведения о которых не были включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию.

9 апреля 2025 года система маркировки каналов, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора, заработала в мессенджере Telegram. Для этого был разработан специальный бот @Trustchannelbot.

Благодаря новой системе пользователи мессенджера смогут быстро идентифицировать зарегистрированные каналы, а рекламодатели – смотреть площадки для размещения.

