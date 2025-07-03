Мобильный интернет будут ограничивать в Ростовской области из-за атак БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В некоторых муниципалитетах Ростовской области будут временно ограничивать работу мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Решение было принято членами регионального оперативного штаба, оно связано с участившимися атаками беспилотников.

"Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой – вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет", – заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, целями атак являются мирные объекты и критическая инфраструктура.

В ведомстве пояснили, что украинские БПЛА используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения на цели. Для снижения их эффективности потребуется уменьшить скорость мобильного интернета. Операторы почти завершили перенастройку оборудования, чтобы голосовая связь и СМС при этом продолжали работать.

В свою очередь, начальник службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО, подполковник Анатолий Кудрявцев подчеркнул, что украинская сторона постоянно совершенствует технологии управления дронами.

Вместе с тем Слюсарь поручил минимизировать неудобства для жителей. В частности, планируется расширить зоны WiMAX, что позволит пользоваться мобильными модемами. Банкоматы переведут на проводную связь и проверят доступность безналичной оплаты, также будут актуализированы точки бесплатного Wi-Fi.

Между тем работу мобильного интернета уже ограничивали в некоторых регионах России, включая Самарскую, Тюменскую, Тульскую, Ростовскую и Нижегородскую области, Красноярский край и Крым.

Кроме того, связь временно отключали в нескольких микрорайонах Пскова. Меры были необходимы для обеспечения безопасности критически важных объектов.