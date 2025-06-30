Перебои в работе мобильного интернета зафиксировали в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Нижегородской области зафиксированы перебои в работе мобильной связи и интернета. Причиной стали меры безопасности, объяснило правительство региона в соцсетях, сообщает МК.

Уровень сигнала вышек сотовой связи в данном субъекте может уменьшаться. Меру объяснили потенциальными атаками беспилотников.

Работу мобильного интернета ранее ограничивали в некоторых регионах России, включая Самарскую и Тюменскую области, Тульскую и Ростовскую области, Красноярский край и Крым.

Кроме того, связь временно отключали в нескольких микрорайонах Пскова. Меры были необходимы для обеспечения безопасности критически важных объектов.